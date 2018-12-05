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وفد من الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية يبحث تنظيم رحلات لمسار العائلة المقدسة بمصر

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:43 م
وفد من الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية يبحث تنظيم رحلات لمسار العائلة المقدسة بمصر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك
وائل ربيعى
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تستقبل الكنيسة الكاثوليكية فى مصر اليوم الأربعاء، وفدًا من الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، مفوض بدراسة الأوضاع فى مصر تمهيدًا لتنظيم رحلات دينية لزيارة مسار العائلة المقدسة.

وقال الأب فريد فايز منسق الزيارة - في تصريح له - إن الوفد مكون من أربعة كهنة فرنسيين، وهى لجنة تم تكوينها من الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، برأسة الأب دومينيك جولى، ومن المقرر أن يزور الوفد مصر حتى حتى الحادى عشر من شهر ديسمبر الجارى وتتخلل الزيارة بعض اللقاءات مع مسئولين الكنيسة والدولة.

وأضاف إنه من المقرر أن يقو غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك باستقبال الوفد الفرنسي غدا، كما يزور الوفد قداسة البابا تواضروس ومشيخة الأزهر مع بعض اللقاءات للشخصيات العامة، كما يزور الوفد دار سيدة السلام بشيراتون.

 


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رحلات لزيارة مصر

مسار العائلة المقدسة بمصر




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