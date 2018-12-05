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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 04:02 م
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وزير فلسطينى: نقدر عاليا مواقف مصر رئيسا وحكومة وشعبا

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:35 م
وزير فلسطينى: نقدر عاليا مواقف مصر رئيسا وحكومة وشعبا أحمد عساف
رام الله (أ ش أ)
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أكد الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمى الفلسطينى أحمد عساف اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطينى يقدر عاليا مواقف مصر رئيسا وحكومة وشعبا.. موضحا أن هناك مصالح مشتركة مصرية فلسطينية، يفرضها الشعور القومى وحقائق التاريخ والجغرافيا.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمى الفلسطينى فى مدينة رام الله اليوم مع سفير مصر لدى فلسطين عصام عاشور.

وقال عساف: "إن مصر وفلسطين يوحدهما مصير مشترك وهو ما يميز العلاقات الثنائية وهذا الترابط الخاص بين الدولتين". .مشيدا بمواقف مصر التاريخية ووقوفها الدائم مع الشعب الفلسطينى وقضيته الوطنية العادلة..مشيرا بشكل خاص إلى دور الإعلام الرسمى المصرى والإعلام بشكل عام فى هذا الشأن والذى يعزز الوعى القومى العربى بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ومن جهته.. أشاد السفير عاشور بدور الإعلام الرسمى الفلسطينى فى تعزيز العلاقات الأخوية الثنائية بين الشعبين والبلدين الشقيقين مصر وفلسطين..مشيرا إلى أن هذا الإعلام يشهد تطورا ملحوظا فى السنوات الأخيرة، بما فيه خدمة الشعب الفلسطينى وقضيته الوطنية، وخدمة القضايا العربية ومصالح الأمة.

وأكد أن مصر ستواصل دعمها للشعب الفلسطينى وقيادته الشرعية..مشيرا إلى أن موقف مصر من القضية الفلسطينية هو موقف مبدئى لا يتغير مع الظروف.

 


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