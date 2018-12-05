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وزير الطاقة السعودي يلتقي بالممثل الأمريكي لشؤون إيران في فيينا قبيل اجتماع أوبك

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:37 م
وزير الطاقة السعودي يلتقي بالممثل الأمريكي لشؤون إيران في فيينا قبيل اجتماع أوبك وزير الطاقة السعودى خالد الفالح
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قال مصدر مطلع إن وزير الطاقة السعودى خالد الفالح التقى بالمبعوث الأمريكى الخاص لشؤون إيران برايان كوك فى فيينا اليوم الأربعاء.

جاء لقاء هوك، المستشار الكبير لوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، بالفالح قبل يوم من اجتماع أوبك فى فيينا الذى من المقرر أن يناقش تخفيضات على إنتاج النفط.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حث السعودية على عدم خفض الإنتاج لكى تبقى الأسعار منخفضة. وقال إن زيادة إمدادات النفط هو مقابل تدفعه الرياض نظير الدعم الأمريكى للسعودية فى مواجهة منافستها إيران.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران الشهر الماضى. وخفض الإجراء تدفقات النفط الإيرانى بشدة وتقول واشنطن إنها تريد فى نهاية المطاف وقف الشحنات الإيرانية تماما.

 

 


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