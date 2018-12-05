وزيرة الصحة للمتدربين على الجودة: الخبرات الماضية لم تكن قوية وانصحكم بالعلم

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على أن مبادرة 100 مليون صحة تسير بشكل منتظم فى جميع محافظات المرحلة الأولى والثانية وتم إجراء ما يقرب من 500 ألف كشف أمس على المواطنين وهذا التزام كبير ويحتم علينا العمل بشكل أكبر فى الفترة المقبلة.

وأضافت زايد، على هامش تفقدها أولى الدورات التدريبية للبرنامج التدريبى الموحد لتأهيل القوى البشرية لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد والجارى تنفيذها للأطقم الطبية والإدارية بأولى محافظات تطبيق القانون الجديد أن هناك اجتماعات مكثفة لتوفير الخدمات للمرضى وتقليل زمن دورة الحصول على العلاج.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن الإقبال على مبادرة 100 مليون صحة كبير للغالية من جانب المواطنين.

وفى سياق أخر قالت الدكتورة هالة زايد، إن مشروع التأمين الصحى مشروع تاريخى يحدث طفرة كبيرة فى الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكدة أن عمليات تطوير المستشفيات مستمرة تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة فى محافظات المرحلة الأولى ومنها بورسعيد.

ووجهت وزيرة الصحة، حديثها للمتدربين خلال انعقاد الدورات التأهيلية على نظم الاعتماد والجودة قائلة: "انتم أمل كبير وجيل سيكتب التاريخ أنه ساهم فى تطبيق منظومة صحية كبيرة تشمل كل المصريين واتعلموا وطبقوا كل حاجة بحرفية وبدقة لأنكم هتعملوا نقلة حضارية فى الصحة لصالح 100 مليون مصرى".

وتابعت زايد: "هتنضموا قريبا لإخوة أمثالكم ساهموا فى نجاح مبادرة 100 مليون صحة وإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة وغيرها من المبادرات الصحية التى تهدف لنقل الوضع للأفضل فى الخدمات الطبية والعلاجية".

وقالت الدكتورة هالة زايد، إن مصر بها خبراء جودة متميزين واستفيدوا من العلم الحديث وطبقوه، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى إعلان معايير الجودة الخاصة بالاعتماد أول يناير 2019، وتابعت: "خبرات الماضى لم تكن قوية ويمكن مش عملية عاوزاكم تاخدوا خبرة الناس على الأرض".