وزارة التعليم تفوز بجائزة تحدى الأمية عن فئة الحكومات بقمة المعرفة بدبى

رسالة دبي : محمد طنطاوى

فازت وزارة التربية والتعليم بجائزة تحدى الأمية عن فئة الحكومات خلال انعقاد قمة المعرفة 2018 والتى تعقد على مدار يومين بمدينة دبى وقام بتسليمها الشيخ حمدان بن محمد ال مكتوم ولى عهد دبى وتسلمها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وتعقد القمة على مدار يومين فى مركز دبى التجارى العالمى، تحت شعار "الشباب... ومستقبل اقتصاد المعرفة" تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى "، وبتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وتشهد القمة مشاركة الدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى، حيث سيتحدث عن الرعاية الحسية قائمة على المعرفة ودور تحسين الرعاية الصحية، كما تشهد القمة مشاركة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عن تطوير التعليم ما قبل الجامعى من رياض الاطفال وحتى الثانوية العامة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى عن تطوير التعليم العالى وربطه بسوق العمل داخل وخارج مصر والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين عن تلقى المعرفة حتى صناعتها أو اختيار المحتوى الاعلامى فى عصر الوفرة.

وتشكل "قمة المعرفة" منصة سنوية دولية رائدة، تجمع تحت مظلتها نخبة من صُنَّاع القرار والأكاديميين والمختصين من جميع أنحاء العالم، لبحث ومناقشة أهم وأبرز القضايا المعنية بعمليات إنتاج ونشر وصناعة المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها، حبث تسلط الدورة الخامسة للقمة، الضوء على رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسى قائم على الاستثمار فى المعرفة، وداعم لمفاهيم الابتكار والإبداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة فى تعزيز رفاهية ورخاء الإنسان، لتأسيس جيل متميز من روَّاد الأعمال ضمن بيئة أعمال محفزة.

وسيتم خلال القمة إطلاق أحدث نتاجات التعاون المشترك بين المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، من خلال "مشروع المعرفة"، وعبر إعلان نتائج كل من “مؤشر المعرفة العالمي" لعام 2018، و"تقرير مستقبل المعرفة"، وتقرير "قضايا معرفية فى سياق الثورة الصناعية الرابعة".

وسيشهد الحدث تكريم الفائزين بـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، ممن ألهمت انجازاتهم المعرفية البشرية فى شتى المجالات، والفائزين بـ "تحدى الأمية" بدورته الأولى، الهادف إلى محو أمية 30مليون شاب وطفل عربى حتى عام 2030.