واشنطن تعلن إعادة التمثيل الدبلوماسى الأمريكى للصومال بعد غياب 27 عاما

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، أمس الثلاثاء ، إعادة التمثيل الدبلوماسى لها فى الصومال بعد غياب دام 27 عاما.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت فى بيان أوردته قناة (الحرة)الأمريكية"إن التمثيل الدبلوماسى الأمريكى عاد إلى مقديشو بعد سحبه منذ 1991" ، مؤكدة أن إعادة التمثيل الدبلوماسى تعتبر خطوة هامة لإضفاء الطابع الرسمى على العلاقات الدبلوماسية بعد الاعتراف بالحكومة الاتحادية الصومالية منذ 2013.

وأشارت ناورت إلى أن السفير دونالد ياماموتو وفريق عمله يتطلعان للعمل من أجل تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين..مضيفة "أن عودة الولايات المتحدة تدل على الالتزام الأمريكى بدفع الاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية التى تصب فى مصلحة البلدين".