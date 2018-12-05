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هيئة الأركان الروسية: موسكو عرضت على واشنطن إزالة قاعدة التنف لكنها لم تستجب

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:03 م
هيئة الأركان الروسية: موسكو عرضت على واشنطن إزالة قاعدة التنف لكنها لم تستجب فاليرى جيراسيموف
موسكو (أ ش أ)
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أكد رئيس هيئة الأركان الروسية الجنرال فاليرى جيراسيموف اليوم الأربعاء، أن روسيا عرضت على الولايات المتحدة إزالة قاعدتها العسكرية فى مدينة التنف السورية وفرض سيطرة مشتركة هناك، لكن الولايات المتحدة لم تستجب.

وقال جيراسيموف خلال اجتماعه مع ملحقين عسكريين أجانب (حسبما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية): " أننا من جانبنا اقترحنا فرض سيطرة روسية أمريكية مشتركة على المعبر الحدودى، لكن الشركاء الأمريكيين تركوا مقترحاتنا دون إجابة ".

وتابع جيراسيموف: " أن الغرب بدأ- خلال المرحلة الأخيرة من تحرير ريف دمشق من الإرهابيين- بعرقلة اجراء العملية الإنسانية هناك".

وبحسب قوله، فإن "الخوذ البيضاء"، التى وصفها جيراسيموف بـ"منظمة انسانية زائفة" قامت يوم 7 أبريل بتصوير مشهد عن "استعمال القوات الحكومية للاسلحة الكيميائية فى دوما" ما أدى إلى استفزاز واشنطن وحلفائها لشن ضربة ضد سوريا، مضيفا "تم استعمال 105 صواريخ مجنحة لافتا أن القوات السورية استطاعت صد الهجمات الصاروخية بنجاح".

كما أكد المسئول العسكرى الروسى أن الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابى بدأت تنشط وتُوسع مناطق نفوذها شرق الفرات فى سوريا.

وقال: "فى غرب سوريا كانت هناك كذلك مجموعات متفرقة من المسلحين، كما كانت هناك خلايا نائمة لـ "داعش"، إلا أن القوات السورية، والأجهزة الأمنية تمكنت من تصفيتها والسيطرة على الوضع بشكل كامل من قبل الحكومة".

 


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