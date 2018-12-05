هل اعتقال حفيد البنا أدى لافتعال ربيع إخونجى فى فرنسا.. ضاحى خلفان يتساءل؟

كتب إسلام جمال

ربط ضاحى خلفان تميم، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، بين المظاهرات التى نشبت فى العاصمة الفرنسية باريس، وبين إمكانية احتمال نشوبها بسبب اعتقال السلطات الفرنسية لطارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

وتساءل خلفان عن العلاقة التى من الممكن أن تربط بين نشوب المظاهرات لمحاولة بعض المنتمين للإخوان المسلمين لافتعال ربيع إخونجى فى فرنسا، عقابا لها على اعتقال حفيد مؤسس الجماعة.



ضاحى خلفان

وقال خلفان متسائلا، "هل اعتقال حفيد حسن البنا المتهم بالاغتصاب فى فرنسا أدى إلى افتعال الإخوان مظاهرات شبيهة بالربيع الإخونجى أو ما يسمى لدى الجزيرة المتأخونة الربيع العربى... أم أنها فعلا قضية ارتفاع أسعار وقود".