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نائب وزير الزراعة تستقبل وزير التجارة الأيرلندى و"سفير أيرلندا" بالقاهرة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:39 م
نائب وزير الزراعة تستقبل وزير التجارة الأيرلندى و"سفير أيرلندا" بالقاهرة د. منى محرز نائب وزير الزراعة خلال اللقاء
كتب عز النوبي
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استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و السمكية والداجنة، بات بريين وزير الأعمال الأيرلندى يرافقه سفير أيرلندا بالقاهرة و المستشار الزراعي مع وفد من رجال الأعمال الأيرلنديين لدراسة أوجه التعاون المختلفة فى مجال الإنتاج الحيوانى و الزراعى والاستفادة بالتقدم التكنولوجى بأيرلندا فى هذا المجال بحضور قيادات من وزارة الزراعة و عدد من رجال الاعمال المصريين.
 
جاءت تلك الزيارة ردا على زيارة سابقة قامت بها "نائب الوزير" الى ايرلندا بشهر يوليو الماضى حيث تم استعراض ومناقشة العديد من النقاط الحيوية محل الإهتمام المشترك لكلا البلدين حيث تم مناقشة كيفية التعاون فى إستيراد سلالات الماشية لإنتاج الألبان واللحوم من أيرلندا والتى تتناسب مع صغار المربين و الاسعار التنافسية.
 
ناقشت "محرز" ملف استيراد الماشية و اللحوم و انظمة المجازر المعتمدة في أيرلندا، وأوضحت أن مصر ستفتح سوق الاستيراد للماشية الحية واللحوم بعد مراجعة الشهادات الصحية مع هيئة الحجر البيطرى فى مصر.
 
كما تم مناقشة استفادة الجانب المصري من التكنولوجيا الايرلندية في المعدات الزراعية لمزارع الألبان والدواجن، وقام فريق الخبراء الأيرلندي والمصري خلال الايام الماضية بزيارة عديد من المزارع الصغيرة و المتوسطة و الكبرى المصرية بهدف نقل التكنولوجي من ايرلندا فى مجال تكنولوجيا المعلومات و الزراعة الذكية بتقديم المساعدة الفنية لوزارة الزراعة المصرية لعمل مركز قواعد بيانات متقدم للثروة الحيوانية وكذلك الدعم الفنى لإنشاء مركز تحسين وراثى للإستفادة من جينات الحيوانات المحلية المقاومة للأمراض وتحملها للظروف الصعبة مع الخلط بالسلالات الأجنبية للحصول على أفضل المزايا فى المقاومة وزيادة الإنتاجية.
 
و اتفقا على كيفية زيادة التبادل المشترك و بنظام المنفعة المتبادلة بنظام التبادل السلعي حيث تقوم مصر بتصدير محاصيلها الزراعية المميزة والفاكهة و منها العنب والفروالة والتين وكذلك التمر وتقوم ايرلندا بتصدير الماشية واللحوم.
 
واختتم اللقاء مع التأكيد على أن يشهد العام 2019 أولى ثمرات هذا التعاون ويستمر خلال الأعوام التالية.
 
 
 

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وزارة الزراعة

الثروة الحيوانية

الإنتاج الحيواني

استيراد الماشية




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