video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5/12/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5/12/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية صلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء  فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
 مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
الفجر 5:04   ص
 
الظهر 11:46 ص
 
العصر 2:36
 
المغرب 4:56
 
العشاء 6:18
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
الفجر 5:11 ص
 
الظهر 11:51
 
العصر 2:39
 
المغرب 4:58 م
 
العشاء 6:21 م
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
الفجر 5:01
 
الظهر 11:42 م
 
العصر 2:31 م
 
المغرب 51: 4 م
 
العشاء 6:13 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
الفجر 4:49 ص
 
الظهر 11:34
 
العصر 2:29 م
 
المغرب 4:49 م
 
العشاء 6:08 م
 
 
 مواقيت الصلاة فى أسوان
 
الفجر 4:52 ص
 
الظهر 11:40 ص
 
العصر 2:40 م
 
المغرب 5:01 م
 
العشاء 6:18
 
 
 

 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
 
الفجر 5:19 ص
 
الظهر 12:12 م
 
العصر 3:17 م
 
المغرب 5:41 م
 
العشاء 6:55 م
 
 
 
المدينة المنورة
 
الفجر 5:24 ص
 
الظهر 12:12 م
 
العصر 3:13 م
 
المغرب 5:37 م
 
العشاء 6:51 م
 
 
 
الرياض
 
الفجر 4:56 ص
 
الظهر 11:44 ص
 
العصر 2:44 م
 
المغرب 5:09 م 
 
العشاء 6:23 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
الفجر 4:49
 
الظهر 11:31 م
 
العصر 2:22 م
 
المغرب 4:44
 
العشاء 6:03 م
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
الفجر 5:25 ص
 
الظهر 12:13 م
 
العصر 3:14 م
 
المغرب 5:35 م
 
العشاء 6:53 م
 
 
 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
الفجر 5:42 ص
 
الظهر 12:18 م
 
العصر 3:00 م
 
المغرب 5:20 م 
 
العشاء 6:45
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
الفجر 4:57 ص
 
الظهر 11:39 ص
 
العصر 2:31 م
 
المغرب  4:50 م
 
العشاء 6:12 م
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4/12/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة