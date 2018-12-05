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مصرع 15 مهاجرا ونجاة 10 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:00 ص
مصرع 15 مهاجرا ونجاة 10 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا مهاجرين - أرشيفية
أ ف ب
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لقى 15 مهاجرًا حتفهم، فيما تمكّن 10 آخرون بينهم امرأتان من النجاة بعد قضائهم 11 يومًا فى عرض البحر عقب غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الليبى وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وبعد انطلاقه من مدينة صبراتة على بعد 70 كلم غرب العاصمة طرابلس، انقلب القارب قبالة مصراتة، على الأرجح نتيجة سوء الأحوال الجوية، بحسب ما قال المتحدّث باسم الهلال الأحمر الليبى بهاء الكواش. وكان المهاجرون يسعون للوصول إلى السواحل الإيطاليّة.

وبعد قضائهم 11 يوماً فى البحر بلا طعام أو ماء، وصل الناجون مساء الإثنين إلى شاطئ فى مدينة مصراتة، بحسب ما أوضح عنصر آخر فى الهلال الأحمر طلب عدم كشف هويته. وأشار إلى أنّ الناجين هم جزائرى ومصرى وثمانية مهاجرين آخرين بينهم امرأتان من إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال الناجون إنّ هناك 3 نساء بين القتلى الـ15.

وأشار الكواش إلى أنّ الناجين الذين يُعانون من إصابات وجفاف تلقّوا إسعافات أوّلية قبل نقلهم إلى مركز لاحتجاز المهاجرين فى مصراتة.


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