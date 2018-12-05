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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:45 م
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مسئول أفغانى: مقتل 72 على الأقل من عناصر طالبان فى غارات جنوبى البلاد

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 12:37 م
مسئول أفغانى: مقتل 72 على الأقل من عناصر طالبان فى غارات جنوبى البلاد حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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قتل 72 من عناصر طالبان على الأقل فى عمليات نفذتها قوات الأمن فى فى ثلاث مناطق بإقليم غازنى جنوبى أفغانستان.

وقال محمد عريف نورى المتحدث باسم حاكم الإقليم -فى تصريحات لوكالة (باجفاك) الأفغانية اليوم الأربعاء- أن القوات الأفغانية والأجنبية شنتا عمليات جوية وبرية بالإقليم الليلة قبل الماضية.

وأضاف أن 20 مسلحا قد قتلوا بمنطقة ناوا، بينما قتل 40 آخرون فى منطقة جيلان، مشيرا إلى أن ثلاث شاحنات وخمس دراجات بخارية والعديد من الأسلحة الخاصة بالمتمردين قد تم تدميرها خلال الغارات.

وفى سياق منفصل.. أفاد نورى بأن 12 متمردا قد قتلوا فى غارة شنتها القوات الأجنبية على منطقة قاضى بإقليم خوجيانى صباح أمس الثلاثاء.

من جانبها رفضت حركة طالبان تلك المزاعم، إلا أن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد قد أكد شن الضربات الجوية.

وقال أن 9 مسلحين قد قتلوا فيما أصيب 13 آخرون على مدة الأيام الأربعة الماضية فى إقليم غازنى.

 


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