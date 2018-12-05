محافظة القاهرة تخصص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين عن تجمع مياه الأمطار

كتب سيد الخلفاوى

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة إجراءات الأحياء للتعامل مع الأمطار التى تتعرض لها العاصمة من خلال غرفة العمليات والمتابعة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لرفع أى تجمعات للمياه وتوزيع الشفاطات الخاصة لشركة الصرف والأحياء بالأماكن المحددة لها والقيام بسحب المياه أول بأول طبقا لخطة العمل الموضوعة مع دفع عمال هيئة النظافة لفتح بالوعات الأمطار ومنع تراكم المياه بالشوارع.

وأشار المحافظ إلى تخصيص تليفونات أرقام 23907147-23912136 لتلقى شكاوى المواطنين من تجمعات مياه أمطار بأى موقع للتعامل الفورى معها.