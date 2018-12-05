ماى ترفض اتهامها بإخفاء حقائق عن البرلمان بشأن "بريكست"

رويترز

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الأربعاء إنها لم تخف حقائق عن البرلمان فيما يتعلق بالمشورة القانونية التى حصلت عليها حكومتها فى اتفاق انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبى.

وكان إيان بلاكفورد زعيم المجموعة البرلمانية للحزب القومى الاسكتلندى طلب من ماى توضيح السبب وراء وجود اتفاق ببقاء أيرلندا الشمالية فى السوق الموحدة الأوروبية، ضمن ضمانات بشأن حدودها، فى حين لا يوجد مثل هذا الاتفاق بالنسبة لاسكتلندا.

وقالت ماى "لم نخف الحقائق بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عن أعضاء هذا المجلس (مجلس العموم)".