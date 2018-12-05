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مؤسسة النفط: إغلاق موانئ النفط فى ليبيا بسبب الأحوال الجوية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:25 م
مؤسسة النفط: إغلاق موانئ النفط فى ليبيا بسبب الأحوال الجوية المؤسسة الوطنية الليبية للنفط
رويترز
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قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الأربعاء إن جميع مرافئ تصدير النفط فى ليبيا مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضافت المؤسسة فى بيان أن الطاقة التخزينية فى مرفأ الزاوية بلغت مستوى حرجا منخفضا وقد يتقرر بالتالى خفض الإنتاج غدا الخميس.

وتتوقع المؤسسة خفض الإنتاج فى حقل الشرارة النفطى بمقدار النصف بما يعادل 150 ألف برميل اعتبارا من التاسعة صباح غد الخميس بالتوقيت المحلى (السابعة صباحا بتوقيت جرينتش).

وقال مهندس موانئ لرويترز فى وقت سابق اليوم إن عدة موانئ نفطية فى شرق ليبيا منها السدرة ورأس لانوف أُغلقت بسبب الطقس السيء. وقال مصدر فى مطار بنغازى إن المطار الواقع فى أكبر مدن شرق ليبيا قد أُغلق بسبب مطار غزيرة.

 

 


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