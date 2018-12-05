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قصف تجمع لداعش فى ديالى وتدمير وكر فى أطراف الموصل بالعراق

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 06:00 ص
قصف تجمع لداعش فى ديالى وتدمير وكر فى أطراف الموصل بالعراق العراق
أ ش أ
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قصفت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، تجمعًا لتنظيم "داعش" الإرهابى فى محافظة ديالى العراقية، كما تمكنت من تدمير وكر للتنظيم الإرهابى فى أطراف الموصل.

وأعلنت قوات الحشد الشعبى فى محافظة ديالى العراقية، مساء اليوم، قصف تجمع لتنظيم داعش الإرهابى شمال شرقى المحافظة.

وذكر بيان للحشد - أوردته قناة (العراقية) الإخبارية - أن قوة تابعة للحشد الشعبى قصفت تجمعات للتنظيم الإرهابى بشكل عنيف فى قرية خيزرانة شمال شرقى ديالى بعد ورود معلومات من مصادر خاصة، مشيرا إلى وقوع إصابات فى صفوف التنظيم الإرهابي.

وفى الموصل، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، تدمير وكر لداعش فى أطراف مدينة الموصل.

وذكر بيان للمديرية، أوردته قناة (العراقية )الإخبارية "إن قوات تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قيادة عمليات نينوى وإثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى إحدى الأوكار المهمة لعصابات "داعش" الإرهابية فى أطراف الموصل.. تم ضبط بداخلها كميات كبيرة من المواد المتفجرة ومواد تستخدم فى صناعة العبوات، بالإضافة إلى كاتم صوت وغطاء لحزام ناسف، ولخطورة نقل المواد تم تدمير الوكر والمواد".


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