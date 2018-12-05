أعلنت مصادر قبرصية مطلعة اليوم الأربعاء أن نائب مندوب قبرص الدائم لدى الأمم المتحدة بولي ايوانو أرسل يوم 20 نوفمبر الماضي خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ؛ للاحتجاج على اختراقات تركيا للمجالين الجوي والبحري لبلاده.
وأوضحت المصادر (حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه") أن اختراقات تركيا للمجالين الجوي والبحري لقبرص وقعت في شهر سبتمبر في هذا العام.
ووفقا لبيان صحفي صدر حول هذا الشأن، فإن خطاب المسئول القبرصي أُعلن عنه يوم أمس الثلاثاء كوثيقة رسمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
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بواسطة:
Hesham
قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على اختراقات تركيا لمجالها الجوى والبحرى
قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على اختراقات تركيا لمجالها الجوى والبحرى ان مجلس الامن الاقوى يجب تحتج لان هذا وقت تغير حدود و تركيا امامها مناطق الاكراد ممكن تضمهم تحميهم من تخلف العراق سوريا و تستفيد من بترول الاكراد فى مناطق حدود العراق لكن قبرص هى يونانيه اللغه و يجب الوحده بينهم على اساس ان اليونانى الكبير اجتماعيا اما المسلم التركي سوف يأخذ اوربا و ينزل بها الى عبط داعش و هذا سبب رفض الوحده فى قبرص