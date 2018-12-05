video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على اختراقات تركيا لمجالها الجوى والبحرى

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:19 م
قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على اختراقات تركيا لمجالها الجوى والبحرى رئيس قبرص
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مصادر قبرصية مطلعة اليوم الأربعاء أن نائب مندوب قبرص الدائم لدى الأمم المتحدة بولي ايوانو أرسل يوم 20 نوفمبر الماضي خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ؛ للاحتجاج على اختراقات تركيا للمجالين الجوي والبحري لبلاده.

وأوضحت المصادر (حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه") أن اختراقات تركيا للمجالين الجوي والبحري لقبرص وقعت في شهر سبتمبر في هذا العام.

ووفقا لبيان صحفي صدر حول هذا الشأن، فإن خطاب المسئول القبرصي أُعلن عنه يوم أمس الثلاثاء كوثيقة رسمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لندن توافق على استقبال لاجئين أقاموا 20 عاما فى قاعدة بريطانية فى قبرص

قبرص

تركيا

الامم المتحدة




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

Hesham

قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على اختراقات تركيا لمجالها الجوى والبحرى

قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على اختراقات تركيا لمجالها الجوى والبحرى ان مجلس الامن الاقوى يجب تحتج لان هذا وقت تغير حدود و تركيا امامها مناطق الاكراد ممكن تضمهم تحميهم من تخلف العراق سوريا و تستفيد من بترول الاكراد فى مناطق حدود العراق لكن قبرص هى يونانيه اللغه و يجب الوحده بينهم على اساس ان اليونانى الكبير اجتماعيا اما المسلم التركي سوف يأخذ اوربا و ينزل بها الى عبط داعش و هذا سبب رفض الوحده فى قبرص

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة