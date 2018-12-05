غادة والى: خطة عمل عربية لمكافحة الإرهاب بالتركيز على البعد الاجتماعى للظاهرة

كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أنه فى إطار الإعداد للقمة العربية التنموية، حيث تم عرض مشروع الإطار الاستراتيجى العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذى تم إعداده بتعاون وثيق مع المعهد العربى للتخطيط، ممثلاً بفريق عمل يقوده الدكتور أشرف العربى، الذى أتقدم له بالشكر على جهوده وفريق العمل بالمعهد،وانه بالتنسيق مع الأمانة الفنية للمجلس، والشركاء من الأمم المتحدة، لوضع اطار محكم ،كما يستوجب توجيه الشكر الى مبادرة الأمانة الفنية بالتعاون مع مؤسسة COMMUITY SYSTEMS FOUNDATION ، ( csf المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لوضع آلية مرقمة للتقييم والمتابعة لهذا الاطار الاستراتيجي ، تتماشى مع التوجهات العالمية في هذا الشأن، مؤكده على ضرورة تحديد نقاط اتصال مع الأمانة الفنية للمجلس والمكتب التنفيذى، لمتابعة تنفيذ هذا الإطار الهام، بعد اقراره من القمة

وأوضحت "غادة والى خلال رأستها اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ، أن تنفيذ هذا الاطار سوف يدعم جهود الدول في تنفيذ الأهداف والغايات ذات الصلة في خطة التنمية المستدامة 2030 ، فضلاً عن ما سيشكله من مدخل رئيسي في اعداد التقرير العربى حول الفقر متعدد الابعاد ، وربما التقرير العربي حول تنفيذ الابعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 ، كما ان القمة العربية قد كلفت فى مارس 2018 المجلس بمواصلة جهوده لتنفيذ قرار القمة العربية في الأردن حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية وانه بصفتى رئيس الجنة المشكلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات المعنية والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة ، فان الفريق المشكل من الخبراء العرب من الدول الأعضاء ، قد توصل الى مشروع خطة عمل عربية لمكافحة الإرهاب بالتركيز على البعد الاجتماعي للظاهرة ،كما قام الفريق بوضع مصفوفة تنفيذية لمختلف المجالات في الخطة بتوقيتات محددة التي في تنفيذها إسهام فاعل في دعم الجهود العربية الرامية للقضاء على الفكر المتطرف والإرهاب وتجفيف المنابع الاجتماعية والثقافية والتعليمية لهذه الآفة التي تتطلب مواصلة العمل الجماعي العربي على مختلف الأصعدة بتعاون وثيق مع كافة الأجهزة وبالتركيز أيضا على وسائل التواصل الاجتماعى كأحد الآليات الهامة لتعزيز الفكر الرافض للتوجهات المغلوطة للتنظيمات الإرهابية الآثمة.

وفيما يتعلق بموضوعات حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 وإطلاق الحملة الإعلامية للأشخاص ذوى الإعاقة دعت " والى " كافة وسائل الاعلام العربية للمشاركة في إطلاق هذه الحملة من جمهورية مصر العربية مع إطلاقها في نفس التوقيت في كافة الدول العربية وفق التصور الذى سوف يتم طرحه اضافه الى أهمية استمرار تلك الحملة خلال عام 2019 بما يبرز الجهود ويعيد تشكيل الفهم المجتمعى لهذه القضايا الهامة ،حيث من المناسب أيضا النظر في تنظيم حملات مماثلة فى مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المجلس.

واشادت "غادة والى " بالمبادرة الكويتية تحت عنوان " مسابقة الى اخى اليتيم " لتمثل نقلة نوعية في عمل المجلس في هذا المجال وكذلك لما ستشكله من تحفيز لكافة المعنيين يهذا المجال للمزيد من العطاء، بما يضمن العيش الكريم لهذه الفئة الهامة من المجتمع، كما أشادت بمبادرة اطلاق اليوم العربى للعمل الاجتماعى لما تشكله أيضا من دعم وتحفيز لكافة الجهات والمؤسسات المعنية في هذا المجال ،مع ضرورة أن تشتمل هذه المبادرة أيضا على الاسر والأشخاص الفاعلين في المجالات الاجتماعية مع أهمية دعم لجنتي الاسرة والطفولة التابعتين للمجلس لما تشكله هذه الموضوعات من أهمية في اطار عمله.

وأعرب " والى " عن سعادتها لمشاركة الحضور فى توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فى دولة الكويت الشقيقة والتي تأتى تتويجا لتعاون مثمر ستتم مأسسته بناء على هذه الاتفاقية التي تمثل أهمية لدى ليس لوزارة التضامن الاجتماعي فقط بل لجمهورية مصر العربية كما تقدمت بالشكر الى كافة الحضور قائله :"متمنية لكم طيبة الإقامة في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية".