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صور.. فنانو أوروبا ومصر فى بينالى شرم الشيخ يبدعون وسط إشادات الأجانب

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 03:16 ص
صور.. فنانو أوروبا ومصر فى بينالى شرم الشيخ يبدعون وسط إشادات الأجانب جانب من المعرض
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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وسط هتافات الإشادة والإعجاب من السياح والزائرين لمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، أبدع الفنانين الأوروبيين والمصريين المشاركين فى بينالى شرم الشيخ الدولى الثالث للفنون بمنطقة السوق القديم، بشرم الشيخ لرسم لوحاتهم قبل ختام البينالى يوم الجمعه المقبل حيث ينطلق الفنانين للرسم وسط الموجودين كرسالة سلام للعالم أجمع بحضور الفنان الدولى جمل مليكه

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حيث قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بزيارة للفنانين فى موقع عملهم وشجعهم وأشاد بهم، حيث سينتقل المشاركين كل يوم حتى الختام يوم الجمعه للرسم من أماكن مختلفة.

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