صور.. شاهد البحيرات الجبلية لحصاد مياه السيول بسانت كاترين

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن منشآت الحماية من السيول التى أنشأتها الدولة من خلال الوزارة من (سدود الإعاقة - بحيرات التخزين - حواجز التوجيه - الخزانات الأرضية - البحيرات الجبلية " فى منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء ساهمت في حماية الأهالى فى منطقة النبى صالح والاسباعية من مخاطر محققة.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية أن سدود الإعاقة وبحيرات التخزين المنشأة فى وادى وتير بمدينة نويبع ووديان سانت كاترين وأبو رديس " سلاف - الردم - سهب - الاخضر - الجوفة" حققت أهدافها والممثلة في حماية الطرق الاستراتيجية والمنشآت الحيوية بنويبع ومحور وادى فيران كاترين ووادى الحيثى وعدد من الأودية الأخرى والتى حجزت كميات من المياه، علاوة على ما تم شحنه بالخزان الجوفى ممثلة بذلك رسائل خير ورخاء للاهالى بتلك المناطق بفضل تلك المنشآت الحيوية التى أقامتها اجهزة الوزارة.