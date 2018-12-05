سفير السعودية بواشنطن: عمليات تحالف دعم الشرعية أرغمت الحوثيين على الحوار

واشنطن (أ ش أ)

أكد سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان أن تحالف دعم الشرعية فى اليمن نجح فى تحقيق العديد من أهداف العمليات العسكرية التى كان يؤكد عليها دائما ومنها إرغام الحوثيين على الجلوس إلى طاولة الحوار والانصياع للقرارات الدولية، وأبرزها القرار الأممى رقم (2216).

وقال بن سلمان- فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية-: "نحن نأمل فى أن تحقق المشاورات اليمنية فى السويد النجاح للوصول إلى سلام شامل يضمن لليمن أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وخلوه من الميليشيات وفق قرار مجلس الأمن 2216"..مضيفا: "إن تحالف دعم الشرعية كان ولا يزال ملتزما بالحل السياسى فى اليمن رغم مماطلة ميليشيات الحوثي".

ومن المتوقع أن تنطلق غدا الخميس مشاورات غير مباشرة بين الأطراف اليمنية فى السويد، حيث وصل وفد الحوثيين إلى السويد بجانب وفد الحكومة الشرعية من أجل بدء المشاورات.