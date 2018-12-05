زلزال بقوة 7.6 درجة قبالة نيو كاليدونيا بالمحيط الهادى

رويترز

قال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) بالمحيط الهادى إن زلزال قويا وقع تحت البحر بقوة 7.6 درجة قبالة ساحل كاليدونيا الجديدة فى جنوب المحيط الهادى اليوم الأربعاء، وحذر المركز من احتمال حدوث موجات مد خطيرة فى المنطقة.

وقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات وعلى مسافة 155 كيلومترا إلى الجنوب الشرقى من جزر لويالتى قبالة الساحل الشرقى لكاليدونيا.

وقال مركز التحذير من تسونامى "من المحتمل حدوث أمواج مد خطيرة (تسونامي) بسبب هذا الزلزال فى نطاق ألف كيلومتر من مركز الزلزال على طول سواحل فانواتو وكاليدونيا الجديدة".