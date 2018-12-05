video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تجري تدريبات فى البحر الأسود وسط توترات مع أوكرانيا

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:52 م
روسيا تجري تدريبات فى البحر الأسود وسط توترات مع أوكرانيا القوات البحرية الروسية
رويترز
إضافة تعليق

تجرى روسيا تدريبات بحرية وبصواريخ أرض جو فى منطقة البحر الأسود وسط توترات مع أوكرانيا والغرب بسبب احتجاز ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها قبالة ساحل شبه جزيرة القرم الشهر الماضى.

وقالت وزارة الدفاع إن الغواصتين روستوف-اون-دون بى -237 وستارى أوسكول بى -262 تدربتا على الانتشار السريع من أجل رصد ومرافقة وتدمير أهداف فى البحر وعلى الساحل بنيران الصواريخ.

وأضافت الوزارة أن من المقرر أن يتدرب طاقم الغواصات من أسطول البحر الأسود على الغطس العميق والعمل على أساليب مثل الصعود السريع.

ولم يورد البيان موعدا لبدء أو استكمال التدريبات أو يحدد ما إذا كانت التدريبات التى تشمل الغواصات جزء من تدريبات أشمل فى البحر الأسود وفى شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا من أوكرانيا فى عام 2014.

وأفاد تحذير بحرى للسفن نشرته البحرية التركية إن "تدريبات بالنيران" متوقعة فى المنطقة فى الفترة من 3 إلى 9 من ديسمبر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس أوركرانيا السابق: تعودنا على التعامل مع الإرهاب بعد وقوع الحادث فقط

فرنسا تحرز الهدف الثالث فى مرمى أوركرانيا

روسيا

أوكرانيا

بحر آزوف

شبه جزيرة القرم

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة