روسيا تجري تدريبات فى البحر الأسود وسط توترات مع أوكرانيا

رويترز

تجرى روسيا تدريبات بحرية وبصواريخ أرض جو فى منطقة البحر الأسود وسط توترات مع أوكرانيا والغرب بسبب احتجاز ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها قبالة ساحل شبه جزيرة القرم الشهر الماضى.

وقالت وزارة الدفاع إن الغواصتين روستوف-اون-دون بى -237 وستارى أوسكول بى -262 تدربتا على الانتشار السريع من أجل رصد ومرافقة وتدمير أهداف فى البحر وعلى الساحل بنيران الصواريخ.

وأضافت الوزارة أن من المقرر أن يتدرب طاقم الغواصات من أسطول البحر الأسود على الغطس العميق والعمل على أساليب مثل الصعود السريع.

ولم يورد البيان موعدا لبدء أو استكمال التدريبات أو يحدد ما إذا كانت التدريبات التى تشمل الغواصات جزء من تدريبات أشمل فى البحر الأسود وفى شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا من أوكرانيا فى عام 2014.

وأفاد تحذير بحرى للسفن نشرته البحرية التركية إن "تدريبات بالنيران" متوقعة فى المنطقة فى الفترة من 3 إلى 9 من ديسمبر.