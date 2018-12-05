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رئيس الوزراء يضفى صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:13 ص
رئيس الوزراء يضفى صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار الحرص على دعم هذه الكيانات على تحقيق أهدافها المجتمعية.

 

وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلًا عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

 

ومن بين الكيانات الأهلية التى تضمنها القرار، منها بمحافظة القاهرة جمعية الوقاية من الجريمة، وجمعية مجندات للخدمة الاجتماعية، وجمعية السيدة نفيسة لتنمية الأسرة والمجتمع، وجمعية الأسرة المحمدية لتنمية المجتمع. وبمحافظة الإسكندرية جمعية مسجد المينا الشرقية، وجمعية البر بالإنسان الخيرية، وجمعية مسجد العمراوى الخيرية. بالإضافة إلى جمعية الزهراء بالخارجة بالوادى الجديد، وجمعية البر والتقوى بادكو بالبحيرة، وجمعية عرب الأنصار بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وجمعية النصر الخيرية بحرى بأسوان.


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