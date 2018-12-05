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رئيس الوزراء يتلقى تقريرا حول آخر مشروعات وزارة الثقافة

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:30 ص
رئيس الوزراء يتلقى تقريرا حول آخر مشروعات وزارة الثقافة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا بشأن المشروعات التى تم الانتهاء منها مؤخرا فى 9 قطاعات وهيئات تابعة لوزارة الثقافة.

 

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فى تقريرها، إنه تم الانتهاء من 9 قصور ثقافة تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة فى كل من طنطا، وبني مر، وشرم الشيخ، ودسوق، وبلبيس، وحوض الرمال، وإبرق، والرديسية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 167.6 مليون جنيه. كما تم الانتهاء من 4 مشروعات لتطوير وإحياء كل من القاهرة الخديوية، وكوبرى الجلاء، وعقارات مصر الجديدة، وميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، وهى مشروعات تابعة للجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

وأشارت إلى أنه الانتهاء من 7 مشروعات تابعة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق، وهى مشروعات لتأهيل وتطوير كل من دار الكتب بباب الخلق، وقاعة الإطلاع الرقمية، ومركز التنمية البشرية، وبعض المخازن بدار الوثائق فضلاً عن قاعة المكفوفين والموسيقى، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 56.6 مليون جنيه. كما تم الانتهاء أيضا من 5 مشروعات تابعة لأكاديمية الفنون تمثلت فى المعهد العالى للباليه، مركز دراسات الفنون الشعبية، وقاعة المؤتمرات بمجموعة النقد الفنى، ومتحف الفنون الشعبية، ومعمل التصوير السينمائى، وذلك بتكلفة إجمالية 247.5 مليون جنيه.

 

وتضمن التقرير الانتهاء من متحفى حسن حشمت، والخزف الإسلامى التابعين لهيئة الفنون التشكيلية بتكلفة 3.6 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد مسرح محمد عبد الوهاب بالأسكندرية بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة 31.9 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مشروع تطوير وتجهيز وحدة المونتاج وتصحيح الألوان باستوديو الأهرام التابع للمركز القومي للسينما.

 

وأشار التقرير إلى الانتهاء من مشروع تطوير كل من مكتبة شريف، والمركز الدولي التابعين للهيئة العامة للكتاب بتكلفة 10.8 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من مشروع مكتبة الإطلاع التابعة للمركز القومى للترجمة بتكلفة مليون جنيه.

 


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