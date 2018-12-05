video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع تيسيرات المستفيدين من مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:12 ص
رئيس الوزراء يتابع تيسيرات المستفيدين من مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، مع عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، التيسيرات التى تقدمها الشركة للمستفيدين بالمشروع، فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لدعم مشروعات استصلاح وزراعة الأراضى، والتوسع فى المساحات المزروعة.

 

من جانبه، أشار عاطر حنورة إلى أن الموافقة الصادرة مؤخرًا عن مجلس الوزراء بطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع، ثم التيسيرات التى وافق عليها مجلس إدارة الشركة، تؤكد على أن مشروع المليون ونصف مليون فدان مشروع قومى تنموى فى المقام الأول وليس مشروعا تجاريا، كما أن آلية حق الانتفاع تعمل على تذليل العقبات المادية والاستثمارية للمتعاقدين وزيادة القدرة على الالتزام بالسداد، فضلًا عن تحفيز المستثمرين وصغار المزارعين على الإقبال على المشروع والاستثمار الزراعى، من خلال التيسيرات التى تمت الموافقة عليها، وكذا تحفيز واضعى اليد الجادين على تقنين أوضاعهم والحفاظ على استثماراتهم فى الاستصلاح والزراعة.

 

وأوضح حنورة، أن مجلس إدارة الشركة استقر على طرح مساحات أراضٍ بقيمة سنوية 1000 جنيه مقابل حق الانتفاع للفدان، تسدد على أقساط نصف سنوية بدلًا من قسط واحد مقدم، وبزيادة 10% كل 3 سنوات، على أن تكون مدة العقد 25 سنة.

 

وفيما يتعلق بالأراضى الخاصة بصغار المزارعين والشباب، أوضح عاطر حنورة أنه تم تقسيم هذا النوع من الأراضى إلى أراضٍ ذات آبار أو مجهزة وأخرى بدون آبار، لافتًا إلى أن الأراضى الموجود بها آبار أو مجهزة تكون دفعة التعاقد المقررة لها هى 5%، ودفعة التسليم 10%، بفائدة سنوية 5% متناقصة تسرى على فترة السماح وفترة السداد، لافتًا إلى مد فترة السماح لهذا النوع من الأراضى من سنتين إلى ثلاث سنوات، وكذا مد فترة السداد لها من 6 سنوات إلى 9 سنوات.

 

وبالنسبة للأراضى التى لا يوجد بها آبار، تكون دفعة التعاقد المقررة لها هى 5%، ودفعة التسليم 5%، بفائدة سنوية 5% متناقصة تسرى على فترة السماح وفترة السداد، مضيفًا أنه تم مد فترة السماح لهذا النوع من الأراضى من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، كما تم مد فترة السداد من 6 سنوات إلى 9 سنوات.

 

وبشأن الأراضى الخاصة بالمستثمرين، قسم رئيس مجلس إدارة شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" هذا النوع من الأراضى إلى أراض فضاء وأراض مجهزة، لافتًا إلى أن الأراضى الفضاء تكون دفعة التعاقد المقررة لها هى 5%، ودفعة التسليم 5%، وأنه تم خفض الفائدة من 7.5% إلى 5% سنويًا (فائدة متناقصة) تسرى على فترة السماح وفترة السداد، مشيرًا إلى مد فترة السماح من 3 سنوات إلى 4 سنوات، وكذا مد فترة السداد من 6 سنوات إلى 8 سنوات.

 

وأوضح حنورة أنه فيما يتعلق بالأراضى المجهزة التى يتم طرحها للمستثمرين، فإن دفعة التعاقد المقررة لها هى 5%، ودفعة التسليم 10%، وأنه تم خفض الفائدة من 7.5% إلى 5% متناقصة تسرى على فترة السماح وفترة السداد، مشيرًا إلى مد فترة السماح من سنتين إلى 3 سنوات بالفوائد، وكذلك مد فترة السداد من 6 سنوات إلى 9 سنوات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة لحل أية مشكلات عالقة تخص مستثمرى محافظة مطروح

فيديو وصور.. الحكومة تكشف حقيقة 8 شائعات انتشرت فى 4 أيام.. لاصحة لاستبعاد من ليس لديهم تأمين صحى من علاج فيروس سى المجانى.. أو اعتزام مصر الاقتراض مجددا من صندوق النقد.. ولا زيادات فى أسعار السجائر المحلية

الريف المصرى

استصلاح الاراضي

مجلس الوزراء

مصر




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة