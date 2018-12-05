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رئيس الحكومة يصدر قرارا بإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستى بطريق الواحات بـ6 أكتوبر

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 11:08 ص
رئيس الحكومة يصدر قرارا بإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستى بطريق الواحات بـ6 أكتوبر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإنشاء ميناء جاف ومركز لوجستى بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، يُسمى "الميناء الجاف والمركز اللوجستى بـ6 أكتوبر".

 

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرار نص على أن تتولى وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الإشراف على تنفيذ إنشاء هذا الميناء الجاف والمركز اللوجستى خلال مرحلة التنفيذ للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونًا، ولها أن تستعين بالغير لإنشاء وتشغيل وإدارة الميناء والمركز اللوجستى المشار إليهما وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

 

كما ينص القرار على أنه لا يجوز لأى منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل ميناء السادس من أكتوبر الجاف أو المركز اللوجستى إلا بترخيص من وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، على أن يصدر وزير المالية قرارًا بتحديد الدائرة الجمركية داخل الميناء الجاف ونظام عملها والمعاملة الجمركية له.

 


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