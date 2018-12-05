حالة الطقس اليوم الأربعاء 5/12/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء، أن تكون الرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درحات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، و يبقى الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هطول زخات محلية خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة، و تكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات.

في خليج العقبة، الرياح: جنوبية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: تُوالي درجات الحرارة انخفاضها بالمقارنة مع الليالي السابقة، و يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، إلا أنه يكون شديد البرودة فوق المُرتفات الجبلية العالية الجنوبية، و تكون الرياح خفيفة مُتغيرة الإتجاه.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتسقط خلال ساعات النهار أمطار محلية على بعض المناطق، وخلال ساعات المساء و الليل ينتشر تساقط الأمطار لمناطق مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة مع هبات تصل إلى 50كم/ساعة.