تعرف على درجات حرارة طقس الغد وموعد ذروة موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

بعد توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بموجة غير مستقرة من الأحوال الجوية فى طقس الغد الخميس على كافة أنحاء الجمهورية، ينشر "اليوم السابع" لقرائه درجات الحرارة المتوقعة غدا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 19

السلوم 11 18

سيوة 15 19

بورسعيد 15 19

دمياط 16 19

الزقازيق 15 19

الإسماعيلية 12 20

السويس 12 20

العريش 11 20

رفح 12 19

رأس سدر 15 21

نخل 09 18

نويبع 16 21

طابا 14 19

كاترين 03 11

الطور 14 23

شرم الشيخ 19 24

الغردقة 13 24

مرسى علم 16 23

الفيوم 13 20

بني سويف 13 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 21

قنا 12 22

الأقصر 11 22

أسوان 12 23

أبوسمبل 13 23

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 18 24

أبورماد 19 23

رأس حدربة 19 24

حلايب 20 23

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بالبرودة والطقس، كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.