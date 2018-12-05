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ترامب: مظاهرات فرنسا دليل على صحة انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 07:38 ص
ترامب: مظاهرات فرنسا دليل على صحة انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب إسلام جمال
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اعتبر الرئيس دونالد ترامب، أن الاحتجاجات واسعة النطاق فى فرنسا بسبب ارتفاع أسعار الوقود تدل على صحة قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وعقب ترامب على ذلك قائلا، "يسعدنى أن صديقى إيمانويل ماكرون والمتظاهرين فى باريس وافقوا على النتيجة التى توصلت إليها قبل عامين"، موضحا أن اتفاقية باريس تشوبها عيوب قاتلة، لأنها ترفع أسعار الطاقة للدول المسئولة، فى حين تتغاضى عن الدول المسببة للتلوث فى العالم.

 

ترامب
ترامب

 

وأضاف ترامب، "أريد هواء نظيف ومياه نظيفة وقد قطعت شوطا كبيرا فى تحسين البيئة الأمريكية، لكن دافعى الضرائب الأمريكيين والعمال الأمريكيين، لا ينبغى أن يدفعوا مقابل تنظيف تلوث بلدان أخرى".

 

جانب من تغريدة ترامب
جانب من تغريدة ترامب

 

وكانت فرنسا، قد واجهت موجة كبيرة من المظاهرات فى العاصمة باريس وعدد من المدن الأخرى، وشهدت أعمال عنف وفوضى، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.

وبعد 17 يوما من الاحتجاجات، أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، أمس الثلاثاء، تعليق الزيادات المقررة على الوقود لمدة 6 أشهر على الأقل.


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دونالد ترامب

فرنسا

باريس

امريكا

اتفاقية باريس للمناخ




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