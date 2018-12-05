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بيع رسالة ألبرت أينشتاين إلى الله بـ 2.9 مليون دولار فى مزاد علنى

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 09:25 م
بيع رسالة ألبرت أينشتاين إلى الله بـ 2.9 مليون دولار فى مزاد علنى اينشتاين
كتب خالد إبراهيم
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بالتأكيد، لم يكن ألبرت أينشتاين ، يدرك أن الخطاب الذى كتبه بخط يديه عام 1954 بعنوان "رسالة إلى الله" ، سيباع يوما بمبلغ 2.9 مليون دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية .

التوقعات قبل المزاد فى دار كريستى بنيويورك ، كانت تشير الى أن المبلغ المتوقع حوالى  1.5 مليون دولار فقط، الا أن الرسالة كتبت بخط اليد باللغة الألمانية، أحدثت ضجة كبيرة عندما ظهرت لأول مرة في مزاد علني عام 2008، وتكررت هذه الضجة بعدما وصل سعرها الى 2.9 مليون دولار.

رسالة اينشتين
رسالة اينشتين

وتدور رسالة عالم الفيزياء الشهير  آينشتاين ، حول "فكرة رفض الله والدين"، وكتبت  في عام 1954، إلى الفيلسوف الألماني إريك جوتكيند، ردا على كتابه "اختيار الحياة: دعوة الكتاب المقدس للثورة" .

 


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