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المتحدث باسم العاصمة الإدارية: نسعى لمدينة ذكية غير موجودة بالعالم

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:30 ص
المتحدث باسم العاصمة الإدارية: نسعى لمدينة ذكية غير موجودة بالعالم العاصمة الادراية
كتب أحمد حسن
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قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الادارية الجديدة، أنه تم بيع أكثر من 70٪‏ من أراضى المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنحو 17 ألف فدان.

وأكد العميد خالد الحسينى، أن هناك إرادة سياسية قوية لتنمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بشكل عالمى، لافتا إلى أن الشركة تقدم  إجراءات ميسرة لكافة المطورين المتعاملين مع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن الشركة تتلقى طلبات من كافة المستثمرين والمطورين سواء عرب أو أجانب للاستثمار داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الشركة تشترط عدم سكن العميل الا بانتهاء  تشطيب المشروع بالكامل.

وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة، تعد أول مدينة ذكية في مصر، لافتا إلي أن الحكومة المصرية تسعى لأن تكون العاصمة الإدارية نموذجا لمدينة زكية غير موجود بالعالم كله.

 

 
 
 

 


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