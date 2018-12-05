المتحدث العسكرى: إقبال هائل على الجناح المصرى بمعرض "EDEX-2018"

كتب محسن البديوى

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إن الجناح المصرى بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX-2018، شهد إقبالا هائلا، مضيفًا: "الناس عندها شغف إنها تشوف المنتجات المصرية".

وأوضح "الرفاعى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد سمير، والإعلامية ريهام الديب، عبر "الفضائية المصرية الأولى"، أن المشاركة القوية بالمعرض تؤكد دور مصر الريادى فى المنطقة، وتعكس ثقة المجتمع الدولى والشركات العالمية فى الدولة المصرية.

وأشار إلى أن معرض "إيديكس 2018"، يعتبر ملتقى للوفود العسكرية على أرض مصر للاطلاع على كل ما هو جديد في الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى مناقشة الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخبرات المختلفة.

أضاف أن إقامة المعرض يتيح للشركات المصرية تسويق منتجاتها الخاصة بمجال الصناعات الدفاعية فى الدول العربية والافريقية، لافتا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة للباحثين من القوات المسلحة فى مجال البحوث العسكرية للاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال التسليح من كبرى الشركات العالمية المشاركة فى المعرض.

ولفت المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إلى أن عدد الشركات المشاركة في المعرض وصل إلى 376 شركة، مما يعكس ثقة الشركات العالمية والمجتمع الدولى فى استقرار الدولة المصرية، مما يتيح لهذه الشركات تسويق منتجاتها العسكرية بمصر.

وذكر المتحدث العسكرى، أن مصر ستنظم هذا المعرض مرة أخرى فى 2020، وسوف يكون هناك زيادة عدد الشركات المشاركة فى المعرض، للاستفادة من الخبرات المتراكمة فى هذا المجال.

وأضاف أن المعرض يشهد إقبال الآلاف من الجماهير، موضحا أن الجمهور المصرى كان يتطلع إلى فرصة لزيارة والتواجد فى حدث بمثل هذا الشكل، والاضطلاع على المنتجات العسكرية المصرية والشركات الأجنبية التى تمتلك أحدث التقنيات فى المجال العسكرى.