"القومى للمرأة" يضئ مقره الرئيسى باللون البرتقالى تضامنا مع حملة مناهضة العنف

أضاء المجلس القومى للمرأة مقره الرئيسى باللون البرتقالى تزامنا مع فعاليات حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتى بدأت من يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر الجارى، حيث يتم إضاءة المعالم المميزة حول العالم خلال هذه الفترة تضامنا مع الحملة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس القومى للمرأة عن سعادتها باضاءة المقر الرئيسى للمجلس القومى للمرأة باللون البرتقالى ، مؤكدة على أن المجلس ينفذ العديد من الأنشطة خلال الحمله تحت شعار "كونى".

وأشارت مرسى إلى أن الحملة هذا العام تشهد زخم كبير من الأنشطة فى العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات، تتضمن فعاليات و أنشطة ثقافية وتوعوية بمحافظات الجمهورية المختلفة على مدار ال16 يوم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، موضحة أن الحملة هذا العام تستهدف التركيز على طلبة وطالبات عدد من الجامعات المصرية بالقاهرة والمحافظات ، إلى جانب طلبة المدارس المجتمعية لتوعيتهم بقضية مناهضة العنف ضد المراة، كما تتضمن أنشطة خاصة بالمرأة ذات الإعاقة، ولقاءات مع عدد من الوزارات، ومع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.

وطالبت مرسى المرأة المصرية أن تتغلب على ما يواجهها من صعاب وتحديات ومن ضمنها ما تتعرض له من العنف، مؤكدة أن المرأة المصرية قويه ومثابرة وقادرة على تحمل الصعاب.



