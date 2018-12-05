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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:49 م
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العصار يلتقى شركة igg الإماراتية ويبحث سبل التصنيع المشترك

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:15 م
العصار يلتقى شركة igg الإماراتية ويبحث سبل التصنيع المشترك العصار يلتقى شركة igg الإماراتية
كتب زكى القاضى
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التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالفريق أحمد الشحي، رئيس شركة igg الاماراتية،  على هامش لقاءات الشركات المشاركة بمعرض EDEX2018 والذى سينتهى فعالياته اليوم 5 ديسمبر .
 
حيث أعرب الفريق أحمد الشحى، عن إعتزازه بما شاهده  من صناعات عسكرية مصرية،  تثبت مكانة مصر فى المنطقة، مشيدا بالتنظيم الهائل للمعرض فى باكورة ميلاده كأول معرض دولى للصناعات الدفاعية يقام فى مصر ، وأكد على رغبته فى عقد شراكات مع شركات وزارة الإنتاج الحربي لما شاهده من إمكانيات تكنولوجية هائلة .
 
ومن جانبه أعرب العصار ،عن سعادته بالمشاركة الفعالة لدولة الإمارات الشقيقة التى تعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات الشقيقة من تكنولوجيا هائلة فى مجال التصنيع العسكرى ، مما يدعو إلى فتح آفاق للتعاون بينها وبين شركات وزارة الإنتاج الحربي للتصنيع المشترك من أجل تقدم الصناعات الدفاعية العربية والوصول بها للعالمية .
 
 

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