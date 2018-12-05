"العصار" والشيخ "بن طحنون" يتفقدان جناح الإنتاج الحربى بمعرض EDEX 2018

كتب زكى القاضى

فى اليوم الثالث والأخير لمعرض EDEX-2018 ، تفقد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الإماراتية جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض.

تم خلال اللقاء الترحيب بالفريق "بن طحنون" والإشادة بالمشاركة المتميزة من الجانب الإماراتي، كما تم الإشادة بتظيم المعرض والدور والجهد المبذول من وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض للخروج بشكل مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها، وتم التأكيد على العلاقات الثنائية القوية بين الدولتين الشقيقيتين.

واصطحب الوزير " بن طحنون" فى جولة تفقدية شاهد فيها معروضات جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض والإمكانيات التصنيعية للعربات المدرعة St100 و St 500 وتعرف على أحدث الإمكانيات التصنيعية الهائلة التى توصلت إليها شركات وزارة الإنتاج الحربي ، وأشاد رئيس الوفد الإماراتى بما شاهده من إمكانيات تعكس قدرة مصر ومكانتها بين شعوب العالم.