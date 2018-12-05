الرئيس العراقى يؤكد أهمية مساهمة ألمانيا فى عملية إعادة الإعمار

بغداد (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقى برهم صالح، الأربعاء، ضرورة مشاركة الشركات الألمانية بتطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد العراقى، مشيرا إلى أهمية مساهمة ألمانيا فى عملية إعادة الإعمار.

وقالت مكتب صالح فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أن "رئيس الجمهورية استقبل، اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد سيريال نون، مشيدا بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين.

وأكد صالح أهمية مساهمة ألمانيا فى إعادة الإعمار، وضرورة مشاركة الشركات الالمانية فى تطوير البنى التحتية وتعزيز الاقتصاد العراقى، مشددا على أن العراقيين مصممون على المضى قدما بالعملية الديمقراطية إلى الأمام، على الرغم من العقبات التى تقف دون تطويرها، وأهمية دعم المجتمع الدولى فى هذا المضمار.

من جانبه، أشار السفير الألمانى سيريل نون، إلى أهمية العلاقات التى تربط بلاده بالعراق، مؤكدا عزمها على تطوير وتعزيز تلك العلاقات والتعاون الثنائى فى شتى الميادين.