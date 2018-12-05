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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:09 ص
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الثلوج الكثيفة تحاصر أكثر من 5 آلاف راكب بمطار شمال غربى الصين

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 08:03 ص
الثلوج الكثيفة تحاصر أكثر من 5 آلاف راكب بمطار شمال غربى الصين ثلوج
أ ش أ
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تسببت الثلوج الكثيفة فى محاصرة أكثر من 5 آلاف راكب فى مطار مدينة أورومتشى عاصمة منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين.

وقالت سلطات مطار "ديووبو الدولي" فى مدينة أورومتشى - فى بيان اليوم الأربعاء - إنها ألغت 99 رحلة قادمة ومغادرة، فيما تم تأجيل 31 رحلة مغادرة، ما أدى إلى تضرر أكثر من 5000 راكب واستمرارهم لساعات طويلة محاصرين داخل المطار.

وأضافت السلطات أن 5 رحلات هبطت فى مطارات أخرى، فيما عادت رحلة واحدة إلى مكان المغادرة، مشيرة إلى أنها أعادت ترتيب جداول سفر الركاب المتضررين.

 

 


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