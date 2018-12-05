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التعليم تخصص موضوعات للقراءة بمنهج الإنجليزى للصف الأول الثانوى

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 10:33 ص
التعليم تخصص موضوعات للقراءة بمنهج الإنجليزى للصف الأول الثانوى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص وحدات بمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى للقراءة فقط دون أن يأتى فى الامتحان.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تحديد موضوعات للقراءة فقط وهى الوحدة رقم 9 والوحدات أرقام " a و b و c".
 
وأوضحت المصادر أن الهدف هو التخفيف على الطلاب نظرا لقلة عدد الحصص فى الجدول.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى يبدأ 13 يناير المقبل وينتهى 24 من نفس الشهر. 
 
 

 


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