التعليم تخصص موضوعات للقراءة بمنهج الإنجليزى للصف الأول الثانوى

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخصيص وحدات بمنهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوى للقراءة فقط دون أن يأتى فى الامتحان.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تحديد موضوعات للقراءة فقط وهى الوحدة رقم 9 والوحدات أرقام " a و b و c".

وأوضحت المصادر أن الهدف هو التخفيف على الطلاب نظرا لقلة عدد الحصص فى الجدول.

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوى يبدأ 13 يناير المقبل وينتهى 24 من نفس الشهر.