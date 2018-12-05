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البيئة تشارك بأنشطة توعوية متنوعة بمبادرة أفضل قرية نموذجية بالفيوم

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:31 م
البيئة تشارك بأنشطة توعوية متنوعة بمبادرة أفضل قرية نموذجية بالفيوم وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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شارك الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالفيوم فى تفعيل مبادرة أفضل قرية نموذجية والتى أطلقتها محافظة الفيوم لتوفير  المناخ والإمكانيات ليكون المواطن في المدن والقري هو الذي يقود التنمية في كافة المحافظات.
 
فقد قام الفرع بوضع خطة لتنظيم العمل بالمبادرة وتنفيذ أنشطة  توعوية متنوعة بقرى المحافظة   ( قرية الإعلام ، قرية دسيا ، قرية فانوس ، قرية بيهمو ) من خلال  إقامة ندوات وورش عمل فنية لأبناء القرية بالمدارس والوحدات المحلية و الصحية وجمعية تنمية المجتمع.
 
حيث تم تنظيم لقاءات مع موظفى  الوحدة المحلية شملت تنفيذ ندوات حول أساسيات العمل لتفعيل عدد من القوانين في منظومة جمع المخلفات للوصول للطرق المثلى التى تسهل على السكان التعامل مع المخلفات  ، كما تم عقد  لقاء بالوحدة الصحية للممرضات والعاملات حول كيفية التخلص  الآمن من المخلفات الخطرة حتي لا تؤدى إلى إنتشار العدوي . وأيضا تم تنفيذ ندوات توعوية للطلبة والطالبات بالمدارس حول كيفية إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإلقاء  الضوء علي منظومة الفصل من المنبع وعمليات شراء المخلفات بالمحافظة .
 
هذا وقد قامت وحدة المرأة بالفرع بتنفيذ ندوات بيئية وورش عمل فنية للسيدات بالمجتمع الريفى بجمعية تنمية المجتمع وشملت الندوات التعريف بكيفية فصل المخلفات من المنبع وتنفيذ ورش عمل حول الاستفادة من المخلفات المنزلية منها  مخلفات الملابس وطريقة تصنيع الصابون من زيوت الطعام المستعملة.
 
 

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