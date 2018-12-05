ازاى تعرف ترجع نفسك بعد حذفك من بطاقة التموين فى عدة خطوات.. تعرف عليها

كتب مدحت وهبة

فى ظل تضرر الكثير من المواطنين بحذف بعض أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة التموينية ، وبالتالى لا يحصل على دعم السلع التموينية، ويقدم "اليوم السابع" الخطوات التى يجب أن يتخذها المواطن لإعادة قيده على البطاقة بعد حذفه من الدعم من خلال تحديث بيانات بطاقة التموين طالما أنه من المستحقين.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن إجراءات وزارة التموين لإعادة المحذوفين من البطاقات بعد تعديل البيانات الخاطئة فى نقاط محددة كالتالى:

1 -

يتقدم المواطن الذى تم حذف فرد أو أكثر من بطاقتة التموينية للحصول على استمارة أداء الخدمة التموينية من مكاتب التموين لتدوين التظلم الخاص به.

2-

يقوم المواطن بملئ الاستمارة بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة الخاصة به مع الأرقام القومية لجميع أفراد المستفيدين وتقديمها الى مكتب التموين و مدون بها رقم التليفون المحمول .

3 -

يتم تسجيل هذه الاستمارة بمكتب التموين وإعطاء المواطن إيصال يفيد التسجيل.

4 -

يتم تسجيل وتبويب هذه الطلبات على الحاسب الآلى الخاص بالنظام بمكتب التموين بعد مراجعتها من المختص

5 -

قوم مركز معلومات الانتاج الحربى برفع البيانات التى تم تسجيلها بواسطة المكتب وإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

6 -

تقوم وزارة الانتاج الحربى بالتأثير على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة التى تم مراجعتها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وتعديل المستحق منها للتعديل أولا بأول.

7 -

يخطر مكتب التموين المواطن بقبول التظلم أو رفضة مع ذكر أسباب الرفض فى موعد غايته 10 أيام من تاريخ استلام التظلم.