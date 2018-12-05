video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إيطاليا تطالب بإنهاء عملية صوفيا الأوروبية بنظمها التشغيلية الحالية

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:27 م
إيطاليا تطالب بإنهاء عملية صوفيا الأوروبية بنظمها التشغيلية الحالية وزير داخلية ايطاليا
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الأربعاء أن حكومة بلاده ترغب في إنهاء عملية "صوفيا البحرية الأوروبية" إذا لم يتم التوافق أوروبيا على تعديل نظمها التشغيلية الحالية.

وتطالب السلطات في روما - وفق ما نقلته وكالة أنباء (آكي) الإيطالي- بتعديل الأحكام التشغيلية لعملية صوفيا، تفاديا لاقتصار عمليات إنزال المهاجرين الذين تنفذهم سفن البعثة الأوروبية، على موانئ إيطاليا.

وقال سالفيني أمام اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة بمراقبة تنفيذ تنفيذ اتفاقية (شنجن) : "نحافظ على موقفنا الثابت الرافض لعمليات إنزال المهاجرين في الموانئ الإيطالية حصرا، لا تقدم ملموسا في الوقت الراهن في المفاوضات الأوروبية على الرغم من مطالبنا بتغيير قواعد تشغيل عملية صوفيا"..مضيفا:"إنه بدون إحراز تقارب تجاه مواقفنا، لا نرى أنه من المناسب الاستمرار في عملية صوفيا".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أقر عملية صوفيا عام 2015 وحدد روما مقرا لها، وكلفها بمهمات متعددة منها محاربة تهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط، وانقاذ المهاجرين غير النظاميين، ومن ثم مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بحظر توريد السلاح لليبيا..وأضيفت إلى عملية صوفيا في وقت لاحق مهمة تدريب عناصر خفر السواحل الليبي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير داخلية إيطاليا: تحقيقات ريجينى لن تؤثر على علاقتنا الجيدة مع مصر

شعث: زيارة الرئيس الفلسطينى إلى إيطاليا لاستباق محاولات إسرائيل التأثير على أوروبا

ايطاليا

صوفيا

البحرية الأوروبية




لا تفوتك
"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

"قطريليكس" : تركيا تجرى اختبارات عسكرية فى صحراء قطر

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

متحدث العاصمة الإدارية: تكلفة الحى الحكومى 35 مليار جنيه خارج موازنة الدولة

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

جامعة الأزهر تحظر "الظهور الإعلامى" دون موافقة.. القرار يتضمن منع أعضاء هيئة التدريس من مزاولة أى نشاط استشارى أو محاماة أو دروس.. و " الأوقاف ": الحديث عن أنشطة الوزارة مقتصر على المتحدث الرسمى فقط

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

"جروس" تحت التقييم بالزمالك.. 3 مباريات تضع الخواجة فى منطقة الأمان.. ضياع البطولة العربية نقطة سوداء.. رفض تدوير اللاعبين ودخول النجوم "الثلاجة" أبرز السلبيات.. مباراتى أفريقيا تثبت أقدام السويسرى

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

السكر الكاذب علاماته ومضاعفاته وازاي تتعرف عليه

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

فيس بوك يطرح ميزة جديدة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة