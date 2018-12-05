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أمريكا تعلن حدادا وطنيا.. وبدء استقبال المشاركين فى مراسم تأبين بوش الأب

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 05:17 م
أمريكا تعلن حدادا وطنيا.. وبدء استقبال المشاركين فى مراسم تأبين بوش الأب مراسم تأبين بوش الاب
واشنطن: محمد البديوى
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بدأت منذ قليل الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة الأمريكية واشنطن دى سي فى استقبال الضيوف للمشاركة فى مراسم تأبين الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب الذى توفى يوم الجمعة الماضى فى منزله  بمدينة هيوستن الأمريكية عن عمر ناهز 94 عاما،

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وتبدأ مراسم التأبين صباح اليوم بتوقيت واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكى دنالد ترامب والرؤساء السابقين أوباما وكيلنتون ووعدد من القادة والرؤساء والزعماء فى العالم.

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وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن اليوم الموافق الخامس من ديسمبر يوم حداد وطنى لتذكر حياة وإرث الراحل جورش بوش الأب الرئيس الحادى وأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

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مراسم تأبين بوش الاب

وشغل جورج بوش الأب مهام منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من عام 1989 حتى عام 1993، وتزامنت فترة ولايته مع انتهاء الحرب الباردة وشهدته ولايته انهيار الأنظمة الشيوعية فى أوروبا الشرقية وتفكك الاتحاد السوفيتى، وقاد التحالف الدولى لإنهاء احتلال دولة العراق للكويت.

وكان بوش الأب طيارا فى الحرب العالمية الثانية كما شغل منصب مدير CIA

 


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