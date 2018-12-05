آلاف الإسرائيليات يتظاهرن احتجاحا على العنف الأسرى

أ ف ب

نفّذت آلاف النساء إضرابًا عامًا وخرجن فى تظاهرات فى أنحاء إسرائيل أمس الثلاثاء احتجاجًا على العنف الأسرى، ووجّهن الدعوة إلى مزيد من التحرّك والتمويل الحكومى للتعاطى مع المشكلة.

وقد تجمّع عشرات الآلاف من المتظاهرين فى وسط تلّ أبيب مساء الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاءت التظاهرات بعد مقتل فتاتين (13 و16 عاما) الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد النساء والفتيات اللواتى قتلن فى إسرائيل نتيجة العنف الأسرى هذا العام إلى 24، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية.

وامتنعت النساء المشاركات عن الذهاب إلى عملهن وخرجن فى تظاهرات فى مدن عدّة فى أنحاء إسرائيل حيث أغلقت بعض الطُرق.

ووقفت المتظاهرات دقيقة صمت تكريما للضحايا الـ24.

وهتفت المتظاهرات عند مدخل القدس "استيقظ بيبى فدماؤنا ليست رخيصة"، مستخدمين لقب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو.

وسكبت محتجّات الطلاء الأحمر على الطريق للدلالة على دماء الضحايا.