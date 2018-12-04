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10 نصائح من المرور لمنع وقوع الحوادث أثناء الشبورة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:27 م
10 نصائح من المرور لمنع وقوع الحوادث أثناء الشبورة.. تعرف عليها الشبورة المائية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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شددت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، على المواطنين بإتباع بعض الإرشادات العامة قبل التحرك بالسيارة فى حالة نزول الشبورة على الطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية وسقوط مصابين أو متوفين بعد توقع الارصاد بتغير فى حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة وهى:

فحص أولى للسيارة لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة

التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير

التأكد من غلق الأبواب جيدا

التأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها

ضبط مرايا السيارة

اختبار كشافات السيارة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ

ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة

عدم رفع صوت الكاسيت بأعلى من صوت المحرك حتى تستطيع الشعور بالسيارة وبأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج سيارتك

تخفيض السرعة بما يتناسب مع مستوى الرؤيا

عدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير

 


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