​​وزير الأوقاف يلقى كلمة بالملتقى الخامس لمنتدى تعزيز السلم

كتب – إسماعيل رفعت

يغادر بعد قليل، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرى، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى لحضور الملتقى الخامس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" الذى سيعقد حول موضوع : "حلف الفضول: فرصة للسلم العالمي" حيث يلقى كلمة بالمنتدى.

ينعقد الملتقى برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم، لبحث ترسيخ قيم التعايش والتعارف والتضامن والمحبة لاستتباب السلم في العالم، والتأسيس لثقافة التسامح والتعددية والقبول بالآخر.

ويشارك بالملتقى علماء وقادة العمل الإسلامى سنة وشيعة معتدلة والأديان الأخرى ​حيث يشارك الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، و الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وأمين عام رابطة العالم الإسلامى الدكتور محمد العيسى، و قادة الكنيسة المصرية، وقيادات من الأزهر يتقدمهم الدكتور أسامة الأزهر مستشار رئيس الجمهورية، كما يشارك قيادات شيعية منهم د. محمد على الحسينى رئيس مجلس الوحدة العربى الإسلامى، وقيادات المنظمات الدولية منهم د. محمد البشارى أمين عام المؤتمر الإسلامى الأوربى، وقادة كنائس الشام، وممثلين من الاتحاد الأوربى، ومن المنظمات الدولية.​