وصول 3 رواد فضاء جدد إلى المحطة الفضائية الدولية

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تمكنت سفينة الفضاء الروسية "سويوز"، أمس الإثنين، من الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، وذلك بعد 6 ساعات فقط من انطلاقها من قاعدة (باكينور) فى كازاخستان، وعلى متنها 3 من رواد الفضاء الجدد.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الرواد الثلاثة هم : آن ماككلين التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ودافيد سانت جاك التابع لوكالة الفضاء الكندية، وأوليج كونونينكو التابع لوكالة الفضاء الروسية.

يذكر أن الرحلة السابقة - التى انطلقت فى أكتوبر الماضى - من محطة (باكينور) إلى محطة الفضاء الدولية كانت قد فشلت لأسباب فنية.