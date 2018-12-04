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وزير التعليم العالى يهنئ طلاب جامعة 6 أكتوبر بالفوز فى مسابقة عالمية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:33 م
وزير التعليم العالى يهنئ طلاب جامعة 6 أكتوبر بالفوز فى مسابقة عالمية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب وائل ربيعى
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قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى التهنئة لفريق طلاب جامعة "6 أكتوبر" الذى شارك فى مسابقة "إيناكتس" العالمية التى تهدف لريادة المشروعات التنموية، لفوزهم بالمركز الثانى فى المسابقة.
 
وأكد الوزير على دعم الوزارة لإبداعات الشباب من طلاب الجامعات، وخاصة التى تصب فى خدمة أهداف تنمية الدولة، ومساندتهم لتحويل أفكارهم لمشروعات حقيقية، ودعم الابتكارات التى تساهم فى خدمة أهداف الصناعة وتنمية المجتمع.
 
وأشاد الوزير بالنتيجة التى حققها فريق طلاب جامعة 6 أكتوبر حيث ساهم من خلال أبحاثه فى إبراز دور قرية "شبرا بلولة" التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية والتى تشتهر بزراعة الياسمين، كما اعتمد الطلاب فى زراعتهم على التسميد العضوى عن طريق الديدان العضوية، وإنتاج ياسمين خالى من أى ملوثات كيماوية، مشيرا إلى  دعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لهذا النموذج  الإيجابى من الأبحاث العلمية والعمل على  تعزيزه ونشره داخل مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى.
 
كما وجه الوزير الدعوة لطلاب الجامعات للمشاركة باستمرار فى تقديم الأفكار الإبداعية الداعمة للمجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل.
 
جدير بالذكر أن  فريق طلاب جامعة 6 أكتوبر قد فاز بالمركز الأول فى مسابقة إيناكتس المحلية للمشروعات التنموية لعام 2018، وبالمركز الثانى فى المسابقة العالمية التى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية التى تقوم على المنافسة بين الفرق الجامعية المحلية بالدول المشاركة بهدف دعم مشروعات التنمية المجتمعية، وتنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب.

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