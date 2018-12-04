video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: تعزيز السلم بـ"أبو ظبى" يرسخ قيم التسامح والسلام

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:57 ص
وزير الأوقاف: تعزيز السلم بـ"أبو ظبى" يرسخ قيم التسامح والسلام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
أ ش أ
إضافة تعليق

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بموضوع منتدى تعزيز السلم الذى يبدأ فعالياته فى أبو ظبى، غدًا الأربعاء، ويستمر 3 أيام تحت عنوان "حلف الفضول فرصة للسلام العالمى"، لافتًا إلى المنتدى يرسخ قيم التسامح والسلام.
وقال الوزير -فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) اليوم الثلاثاء- إن المنتدى يسلط الضوء بشكل قوى على أن ثقافة السلام راسخة فى تراثنا العربي والإسلامى معًا، حيث تعاهدت القبائل العربية من بنى هاشم وبنى عبد مناف وبنى زهرة وغيرها بهذا الحلف على أن يكونوا عونًا للمظلوم على الظالم بغض النظر عن دينه، أو جنسه، أو عرقه، أو غناه، أو فقره.
وتابع وزير الأوقاف قائلًا: "تأتي الدعوة الآن إلى حلف فضول عالمي جديد لتؤكد أننا وما زلنا وسنظل نمد أيدينا بالسلام من أجل السلام العادل الذي لا ظلم فيه ولا غمط لحقوق المستضعفين، بل هو العيش الكريم للإنسانية جمعاء".
وأضاف: "هذا عين ما ندعو إليه ونؤكد عليه ونمد أيدينا به في ضوء التعاون الوثيق بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة السياسية الحكيمة للدولتين، وبما يحقق صالح أمتنا العربية والإنسانية جمعاء؛ إيمانًا منا بحق الإنسان في الحياة الكريمة لكونه إنسانًا بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه".
وينعقد المنتدى تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ورئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى تعزيز السلم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الاوقاف والمفتى يغادران اليوم للعاصمة الاماراتية للمشاركة بحلف الفضول

الأربعاء.. انطلاق "حلف الفضول" بمشاركة وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر بالإمارات

وزير الأوقاف يعتمد صرف أكثر من 6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد عدد من المساجد

مصر

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

أبوظبى

أخبار مصر

تقارير مصرية




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة