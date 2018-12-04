وزير الأوقاف: تعزيز السلم بـ"أبو ظبى" يرسخ قيم التسامح والسلام

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أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بموضوع منتدى تعزيز السلم الذى يبدأ فعالياته فى أبو ظبى، غدًا الأربعاء، ويستمر 3 أيام تحت عنوان "حلف الفضول فرصة للسلام العالمى"، لافتًا إلى المنتدى يرسخ قيم التسامح والسلام.

وقال الوزير -فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) اليوم الثلاثاء- إن المنتدى يسلط الضوء بشكل قوى على أن ثقافة السلام راسخة فى تراثنا العربي والإسلامى معًا، حيث تعاهدت القبائل العربية من بنى هاشم وبنى عبد مناف وبنى زهرة وغيرها بهذا الحلف على أن يكونوا عونًا للمظلوم على الظالم بغض النظر عن دينه، أو جنسه، أو عرقه، أو غناه، أو فقره.

وتابع وزير الأوقاف قائلًا: "تأتي الدعوة الآن إلى حلف فضول عالمي جديد لتؤكد أننا وما زلنا وسنظل نمد أيدينا بالسلام من أجل السلام العادل الذي لا ظلم فيه ولا غمط لحقوق المستضعفين، بل هو العيش الكريم للإنسانية جمعاء".

وأضاف: "هذا عين ما ندعو إليه ونؤكد عليه ونمد أيدينا به في ضوء التعاون الوثيق بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة السياسية الحكيمة للدولتين، وبما يحقق صالح أمتنا العربية والإنسانية جمعاء؛ إيمانًا منا بحق الإنسان في الحياة الكريمة لكونه إنسانًا بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه".

وينعقد المنتدى تحت رعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ورئاسة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ورئيس منتدى تعزيز السلم.