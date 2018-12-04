وزيرة الصحة: نفذنا خطوات جادة لتحقيق ثورة صحية تتفق مع أهداف التنمية المستدامة

وأوضح دكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزراة الصحة و السكان، أن هذا الاجتماع يعقد لأول مرة فى تاريخ المجلسين ومن المقرر أن يصدر عنه مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن، التى سوف تعرض على القمة العربية في دورتها القادمة، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا دعم جمهورية الصومال وكذلك دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.

وأضاف مجاهد أنه من المقرر أن تترأس وزيرة الصحة أيضا الدورة الموضوعية للمجلسين تحت عنوان "سياسات الحماية الاجتماعية متعددة الابعاد في الدول العربية التي تمر بحالات النزاع و المتأثرة بالنزاعات".

وخلال كلمتها التي القتها صباح اليوم، في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الشئون الاجتماعية العرب و الصحة العرب ، أكدت على أن الأمة العربية تمر بمرحلة دقيقة وحرجة وخاصة بعض الدول الشقيقة التي أنهكتها الصراعات المسلحة والأعمال الإرهابية والخلافات الطائفية والتي خلفت ورائها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين ، حيث باتت الشعوب بلا مُدن أو بنية تحتية أو رعاية صحية حتى في ابسط صورها ، ولعل معسكرات اللاجئين في الدول المجاورة لدول الصراع تعكس وبوضوح حجم المعاناة التي يعيشها أبناء تلك الدول.

كما أشارت إلى أن وزارة الصحة المصرية قد أتاحت كافة الإمكانات الممكنة لتقديم الرعاية الصحية اللائقة لأشقائنا من الدول العربية، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية الصحية من أطفال وكبار السن ونساء و ذلك في إطار التوجه الرئيسي للدول العربية إلى التنمية الشاملة للمجتمعات العربية بهدف ً توفير الرعاية الصحية للأطفال والأمهات والمسنين حيث تعتبر هذه الفئات الأكثر احتياجاً لتوفير رعاية صحية متكاملة لا تقتصر على العلاج فقط بل تبدأ بالوقاية وتعزيز الصحة لما لها من مردود على تحسين الحالة الصحية ورفع الوعي الصحي وحتى توفير العلاج اللازم والآمن.

و تطرقت خلال كلمتها إلى إن جمهورية مصر العربية قامت باتخاذ خطوات جادة لتحقيق ثورة صحية وصولاً لتحقيق أهداف التنميةالمستدامة 2030, حيث أطلقت مصر العديد من البرامج و المبادرات لتغطية أكبر قاعدة من المواطنين بالرعاية الصحية ، منها على سبيل المثال ، مبادرة "100 مليون صحة" والتى تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن فيروس سي وعلاجه بالمجان،بالإضافة إلي البرامج الخاصة بصحة الأم والطفل ،وتوعية المجتمع لمشاكل المرآة الصحية ورعاية كبار السن وذلك تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية بهدف بناء نظم صحية قادرة على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة لتحقيق أقصى درجات النفع بأقل الإمكانيات.

وفى نهاية كلمتها تقدمت الدكتورة هالة زايد باقتراح أن يرتكز الاجتماع القادم على محور (تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015والتركيز عل القضايا الصحية والاجتماعية) لافتة الى حرص جمهورية مصر العربية (قيادًة وشعبًا) على الوقوف جنبًا إلي جنب مع أشقائها العرب خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الامة العربية ، إيمانًا منها في حق المواطن العربي في حياة كريمة على كل المستويات، على رأسها الحق في رعاية صحية لائقة .